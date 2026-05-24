Torino Juve LIVE | l’avvicinamento al derby della Mole ultime di formazione

Nella 38ª giornata di Serie A, Torino e Juventus si sono affrontate in un match che ha concluso il campionato 202526. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, inclusi dettagli sulla formazione e le scelte delle squadre. Sono state fornite anche sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dell’incontro. La partita si è svolta nella cornice del derby della Mole, con i tifosi presenti allo stadio e in diretta televisiva.

Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve. A conclusione del match Torino Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Torino Juve: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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