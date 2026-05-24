Torino Juve LIVE | la sfida inizierà alle 21 | 45!

La partita tra Torino e Juventus è prevista per le 21:45, con la 38ª giornata di Serie A 202526. La cronaca della gara includerà una sintesi, moviola, tabellino e risultato finale.

Goretzka si allontana dalla Juve: vertice imminente tra il tedesco e quel club di Serie A! Gli aggiornamenti Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in pole. Ma non è l’unico nome Chance da titolare per Holm nel derby di Torino, si gioca anche il riscatto: la Juve deve puntarci per il futuro? Cosa dicono i numeri Openda ai saluti, il destino del belga è già segnato: questa sera contro il Torino la sua ultima con la Juve. Rivelazione Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Torino Vs Juventus Serie A 94/95

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Scontri a Torino prima del derby. Resta ferito gravemente un tifoso. La curva bianconera starebbe chiedendo ai bianconeri di non scendere in campo per giocare il match. Locatelli è andato sotto la curva della Juve. [fonte Giovanni Guardalà, SkySport] #Torino x.com

After the clashes ahead of the Torino-Juventus match,a Juventus fan is in critical condition at the hospital. Fans are trying to get the match to be called off, players are still in the dressing room. If Juve don't play, no other team can play. Matches have to start at th reddit

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