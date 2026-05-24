Torino Juve LIVE | la sfida inizierà alle 21 | 45! E’ terminato il riscaldamento

La partita tra Torino e Juventus è iniziata alle 21:45, dopo il riscaldamento. La sfida si svolge nella 38ª giornata di Serie A 202526. La cronaca, la moviola e il tabellino saranno disponibili a partire dall'inizio del match. La partita si gioca in un contesto di alta tensione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti. Nessuna informazione sui marcatori o sugli eventi salienti ancora disponibile.

di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-0: sintesi e moviola. 21:28 – E’ ricominciato il riscaldamento allo Stadio Olimpico 21:23 – I tifosi della Juventus abbandonano lo stadio Olimpico Grande Torino 21:20 – La partita si giocherà alle 21:45! 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Torino Vs Juventus Serie A 94/95

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Scontri a Torino prima del derby. Resta ferito gravemente un tifoso. La curva bianconera starebbe chiedendo ai bianconeri di non scendere in campo per giocare il match. Locatelli è andato sotto la curva della Juve. [fonte Giovanni Guardalà, SkySport] #Torino x.com

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