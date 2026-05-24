Torino Juve LIVE | la sfida inizierà alle 21 | 45! E’ ricominciato il riscaldamento

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21:45 prende il via la partita tra Torino e Juventus, con il riscaldamento in corso. La sfida è valida per la 38ª giornata di Serie A 202526. La cronaca si concentrerà su azioni, moviola, risultato e tabellino in tempo reale. La partita si svolge allo stadio di Torino, senza ulteriori dettagli su formazione e eventi specifici. La sfida è tra due squadre che cercano punti fondamentali per la classifica.

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di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-0: sintesi e moviola. 21:28 – E’ ricominciato il riscaldamento allo Stadio Olimpico 21:23 – I tifosi della Juventus abbandonano lo stadio Olimpico Grande Torino 21:20 – La partita si giocherà alle 21:45! 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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