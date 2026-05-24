Alle 21:45 prende il via la partita tra Torino e Juventus, con il riscaldamento in corso. La sfida è valida per la 38ª giornata di Serie A 202526. La cronaca si concentrerà su azioni, moviola, risultato e tabellino in tempo reale. La partita si svolge allo stadio di Torino, senza ulteriori dettagli su formazione e eventi specifici. La sfida è tra due squadre che cercano punti fondamentali per la classifica.

di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-0: sintesi e moviola. 21:28 – E’ ricominciato il riscaldamento allo Stadio Olimpico 21:23 – I tifosi della Juventus abbandonano lo stadio Olimpico Grande Torino 21:20 – La partita si giocherà alle 21:45! 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Juve LIVE: la sfida inizierà alle 21:45! E’ ricominciato il riscaldamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torino Vs Juventus Serie A 94/95

Notizie e thread social correlati

Torino Juve LIVE: la sfida inizierà alle 21:45!La partita tra Torino e Juventus è prevista per le 21:45, con la 38ª giornata di Serie A 2025/26.

Torino Juve LIVE: iniziato il riscaldamentoIl riscaldamento dei giocatori è iniziato poco prima dell'inizio della partita tra Torino e Juventus, valida per la 38ª giornata di Serie A 2025/26.

Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A | Dove vedere Torino-Juventus; Torino-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Torino-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Scontri a Torino prima del derby. Resta ferito gravemente un tifoso. La curva bianconera starebbe chiedendo ai bianconeri di non scendere in campo per giocare il match. Locatelli è andato sotto la curva della Juve. [fonte Giovanni Guardalà, SkySport] #Torino x.com

Thread di Partita: Torino FC vs Juventus Torino Risultato Live | Serie A 25/26 | 24 Maggio 2026 reddit

LIVE Torino-Juventus: gara SOSPESA, tifosi bianconeri minacciano l’invasioneTorino-Juventus, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

Torino-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEUn solo risultato a disposizione per la Juventus nel derby di Torino per continuare a sperare nella qualificazione in Champions che dipende anche dai risultati di Milan, Roma e Como. Vlahovic gioca ti ... sport.sky.it