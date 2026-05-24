Torino Juve LIVE | iniziato il riscaldamento

Il riscaldamento dei giocatori è iniziato poco prima dell'inizio della partita tra Torino e Juventus, valida per la 38ª giornata di Serie A 202526. La cronaca si svolge con aggiornamenti in tempo reale su moviola, tabellino e risultato. La partita si sta disputando in un clima di attesa, con le squadre pronte a scendere in campo. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli dell'incontro o sui marcatori disponibili al momento.

Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve. A conclusione del match Torino Juve 0-0: risultato e tabellino. Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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