Torino Juve i tifosi bianconeri abbandonano lo stadio subito dopo il colloquio con Comolli – FOTO

Dopo il colloquio con Comolli, i tifosi della Juventus hanno lasciato lo stadio in massa, pochi minuti dopo. L’uscita si è verificata immediatamente, senza attendere la fine dell'incontro. Sul campo si notano ancora alcuni spettatori seduti, ma la maggior parte dei presenti si è dispersa rapidamente. Le immagini mostrano gruppi di supporter che si avviano verso le uscite, lasciando il settore senza soste.

di Francesco Spagnolo Torino Juve, i tifosi bianconeri hanno abbandonato lo stadio subito dopo un colloquio con Comolli. La loro volontà era quella di non giocare. Continua ad essere molto alta la tensione al Grande Olimpico di Torino. Gli scontri avvenuti prima del match hanno portato diversi tifosi in ospedale. Uno di loro è ricoverato in codice rosso e i tifosi della Juve hanno chiesto ai giocatori di non disputare il match. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Dopo una lunga sospensione, la Lega ha deciso di giocare la partita alle 21:45 con i tifosi della Juventus che hanno deciso di abbandonare lo stadio dopo un colloquio con Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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