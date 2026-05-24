Torino-Juve clamorosa decisione su Vlahovic | le ultime
Nella serata di oggi si giocherà il derby tra Torino e Juventus alle 20:45. Prima del fischio d'inizio, è stata annunciata una decisione clamorosa riguardo l’attaccante bianconero. La squadra ha comunicato ufficialmente l’esclusione del giocatore dalla lista dei convocati per la partita. La scelta è stata comunicata poco prima dell’inizio del match e ha suscitato grande sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori.
Cresce l’attesa per il derby in programma questa sera alle ore 20,45: ecco le ultimissime di formazione. Questa sera, alle ore 20:45, la Juventus affronta il Torino nel derby valido per l’ultima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente vincere per avere una chance di qualificazione alla prossima Champions League, ma dipenderà anche dai risultati di Milan, Roma e Como che precedono proprio i bianconeri in classifica. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Torino in campo con l’ormai collaudato 3-4-1-2: fuori per squalifica Maripan, mentre in attacco Zapata è favorito su Adams per affiancare Simeone dal 1?. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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