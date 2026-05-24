Torino-Juve clamorosa decisione su Vlahovic | le ultime

Notizia in breve

Nella serata di oggi si giocherà il derby tra Torino e Juventus alle 20:45. Prima del fischio d'inizio, è stata annunciata una decisione clamorosa riguardo l’attaccante bianconero. La squadra ha comunicato ufficialmente l’esclusione del giocatore dalla lista dei convocati per la partita. La scelta è stata comunicata poco prima dell’inizio del match e ha suscitato grande sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori.