Torino Juve 2-2 LIVE | i granata pareggiano con Adams

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Torino e Juventus si è concluso con un pareggio 2-2. Adams ha segnato il gol del pareggio per i granata nel finale. La partita, valida per la 38ª giornata di Serie A, si è disputata oggi. La moviola ha evidenziato alcune decisioni arbitrali, mentre il risultato finale ha determinato la divisione dei punti tra le due squadre. La cronaca riporta i dettagli delle due reti e le fasi salienti del confronto.

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di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 2-2: sintesi e moviola. 5? di recupero! 84? PAREGGIA IL TORINO! – I granata trovano il gol del pareggio con Adams: prima ci provano di testa con Casadei e poi sulla ribattuta di Perin mette in porta Adams. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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