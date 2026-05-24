Torino Juve 2-2 LIVE | i granata pareggiano con Adams

Notizia in breve

Il match tra Torino e Juventus si è concluso con un pareggio 2-2. Adams ha segnato il gol del pareggio per i granata nel finale. La partita, valida per la 38ª giornata di Serie A, si è disputata oggi. La moviola ha evidenziato alcune decisioni arbitrali, mentre il risultato finale ha determinato la divisione dei punti tra le due squadre. La cronaca riporta i dettagli delle due reti e le fasi salienti del confronto.