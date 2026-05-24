Torino Juve 1-2 LIVE | accorcia le distanze Casadei

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match della 38ª giornata di Serie A, la Juventus ha battuto il Torino 2-1. Casadei ha segnato un gol per la squadra ospite, riducendo le distanze nel finale. La partita è terminata con il risultato di 2-1. La cronaca segnala che la Juventus ha aperto le marcature, mentre il Torino ha trovato il gol della bandiera. Moviola e tabellino sono disponibili, ma non sono stati forniti dettagli specifici.

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di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 1-2: sintesi e moviola. 59? GOL TORINO – I granata trovano il gol che riapre a sfida grazie a Casadei: lo perde dalla marcatura Cambiaso. 55? CAMBIO TORO – Fuori Zapata, dentro Adams. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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TORINO-UDINESE 1-2 | HIGHLIGHTS | 19ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

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