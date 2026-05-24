Torino Juve 1-2 LIVE | accorcia le distanze Casadei

Notizia in breve

Nel match della 38ª giornata di Serie A, la Juventus ha battuto il Torino 2-1. Casadei ha segnato un gol per la squadra ospite, riducendo le distanze nel finale. La partita è terminata con il risultato di 2-1. La cronaca segnala che la Juventus ha aperto le marcature, mentre il Torino ha trovato il gol della bandiera. Moviola e tabellino sono disponibili, ma non sono stati forniti dettagli specifici.