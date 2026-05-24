Torino Juve 0-1 LIVE | Kalulu cerca Vlahovic! Il suo colpo di testa termina alto

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel minuto 38, un tentativo di testa di Kalulu termina alto sulla porta della Juventus. La partita tra Torino e Juventus, valida per la 38ª giornata di Serie A 202526, si conclude con il risultato di 0-1. Durante il match, Kalulu ha cercato Vlahovic in diverse occasioni, senza successo. La cronaca segnala anche una moviola riguardante alcune decisioni arbitrali.

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di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-1: sintesi e moviola. 39? THURAM CERCA VLAHOVIC! – Il centrocampista della Juve prova dalla destra il cross in area di rigore: blocca Paleari. 35? TIRO THURAM! – Boga cerca Vlahovic, poi palla che viene gestita dall’attaccante e assist per Thuram che prova il tiro: palla fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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