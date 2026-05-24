Torino Juve 0-0 LIVE | inizia il derby della Mole!

Notizia in breve

Il derby della Mole tra Torino e Juventus è terminato con un pareggio a reti inviolate. La partita, valida per la 38ª giornata di Serie A 202526, è iniziata questa mattina e si è conclusa senza reti. Durante l'incontro sono stati registrati alcuni interventi della moviola, ma nessuno ha portato a un calcio di rigore o a un'espulsione. Il risultato mantiene entrambe le squadre in posizione di classifica stabile.