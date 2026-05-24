Torino Juve 0-0 LIVE | inizia il derby della Mole!
Il derby della Mole tra Torino e Juventus è terminato con un pareggio a reti inviolate. La partita, valida per la 38ª giornata di Serie A 202526, è iniziata questa mattina e si è conclusa senza reti. Durante l'incontro sono stati registrati alcuni interventi della moviola, ma nessuno ha portato a un calcio di rigore o a un'espulsione. Il risultato mantiene entrambe le squadre in posizione di classifica stabile.
di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-0: sintesi e moviola. INIZIA LA SFIDA! 21:38 – Terminato il riscaldamento: a breve il fischio d’inizio 21:28 – E’ ricominciato il riscaldamento allo Stadio Olimpico 21:23 – I tifosi della Juventus abbandonano lo stadio Olimpico Grande Torino 21:20 – La partita si giocherà alle 21:45! 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Torino e Juventus sono scese in campo per un secondo riscaldamento: la Lega ha fissato il nuovo calcio d'inizio per le ore 21:45. La situazione è tesa: dopo il ferimento di un tifoso bianconero, il settore ospiti avrebbe chiesto di non giocare minacciando l'invas x.com
Tensioni a Torino, derby al momento sospeso Nel pre-partita sono avvenuti degli scontri fra tifosi all’esterno dello stadio. La polizia ha arrestato 8 tifosi della Juve, che sono entrati a contatto con quelli del Torino. Ci sono feriti, uno grave ma non in pericolo facebook
Gli ultras di Juventus e Torino si scontrano ritardando la partita e quindi solo 4 delle 5 partite supposte iniziano contemporaneamente. reddit
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