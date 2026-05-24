Tigers che peccato | non va oltre il pari
La partita tra le due squadre leader si è conclusa con un pareggio, senza reti segnate. La gara è stata intensa e combattuta, con entrambe le formazioni che hanno cercato di prevalere sull’avversario. Le occasioni da gol sono state poche, e nessuna delle due ha trovato il modo di sbloccare il risultato fino al fischio finale. La sfida ha mantenuto un ritmo elevato fino all’ultimo minuto.
Una sfida senza esclusione di colpi, equilibrata, come del resto ci si poteva aspettare dal confronto tra le due prime della classe. Ma il pareggio emerso ieri al Chersoni di Iolo fra Gispi Tigers e Livorno avvantaggia a conti fatti maggiormente i labronici, che mantengono il primato in classifica e sono adesso ad un passo dalla serie B. Un 20-20, quello maturato nel match valido per il penultimo turno del girone-promozione del campionato di Serie C, che racconta di un confronto serrato tra le due compagini che in questa stagione hanno duellato a lungo. Gli uomini di Luca Nuti e Simone Pagliai erano chiamati a vincere per appaiare in classifica i rivali livornesi (o mettere la freccia, in caso di conquista del punto di bonus) ma sono usciti dal campo con due punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Full:Her mistress entered the palace by virtue of her merit and offended the imperial favorite
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