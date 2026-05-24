Nel Ticino sono stati installati 32 autovelox pronti per i controlli di velocità. I dispositivi saranno attivi nei comuni del distretto di Lugano. Le postazioni mobili saranno posizionate in punti strategici lungo le strade più trafficate. La polizia ha comunicato che i controlli saranno intensificati nelle zone con maggior rischio di incidenti. Nessuna informazione è stata fornita sulle date precise di attivazione o sui percorsi specifici delle postazioni mobili.

? Domande chiave Quali comuni del distretto di Lugano saranno sorvegliati dagli autovelox?. Dove verranno posizionate le postazioni mobili durante i controlli?. Chi è il target principale di questa operazione sulla velocità?. Come cambierà il traffico sulle rotte verso il confine?.? In Breve Operazione attiva dal 6 al 12 aprile 2026 in tutto il Ticino.. 32 autovelox monitoreranno i distretti di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.. Controlli mirati su pendolari e turisti lungo le direttrici verso il confine.. Postazioni mobili previste in punti strategici come Ligornetto e Osogna Stazione.. Tra il 6 e il 12 aprile 2026, la polizia cantonale e le polizie comunali del Ticino intensificheranno i controlli sulla velocità con 32 località monitorate da autovelox. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ticino, allerta velocità: 32 autovelox pronti per i controlli

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