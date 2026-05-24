Tiafoe ha invitato i colleghi a credere nella possibilità di battere Sinner, dopo l’inizio del secondo Slam stagionale. Il tennista ha sottolineato la necessità di convincersi che la vittoria contro il giocatore italiano sia realizzabile, riaccendendo una discussione sulla competitività tra i due atleti. La sfida tra i due continua a essere un punto focale nel circuito, mentre il torneo entra nel vivo.

L’inizio del secondo Slam stagionale riapre una questione che sembra ormai caratterizzare il circuito ATP e rischia di diventare, in attesa del rientro di Carlos Alcaraz, un’autentica ossessione: chi riuscirà a fermare il dominio di Jannik Sinner? Scontato affermare che il numero uno del mondo sia il favorito indiscusso per la vittoria finale. L’errore in cui gli avversari dell’italiano possono incappare è quello di vivere una sorta di assuefazione intorno alla figura del giocatore che sta ottenendo titoli in serie e, con questa condotta, aumentare ulteriormente la distanza rispetto a quello che può essere il valore reale. L’americano Frances Tiafoe ha provato a scuotere il movimento in merito a questa tematica spronando i colleghi a convincersi di poter battere il numero uno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiafoe scuote i colleghi: “Dobbiamo convincerci che è possibile battere Sinner”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tiafoe scuote il Roland Garros: “Non mettiamo Jannik Sinner sul piedistallo, tutti possono batterlo”Frances Tiafoe ha dichiarato al Roland Garros che Jannik Sinner non deve essere considerato superiore agli altri giocatori.

Impresa di Pellegrino: batte Tiafoe in due set, agli ottavi possibile derby con SinnerAndrea Pellegrino ha vinto il suo match contro Frances Tiafoe agli ottavi di finale di un torneo ATP.

Si parla di: Tiafoe scuote il Roland Garros: Non mettiamo Jannik Sinner sul piedistallo, tutti possono batterlo; Sinner Tiafoe lascia tutti di sasso | Non sto qui a metterlo sul piedistallo.

Tiafoe scuote il Roland Garros: Non mettiamo Jannik Sinner sul piedistallo, tutti possono batterloAl Roland Garros Frances Tiafoe va controcorrente su Jannik Sinner: Non mettiamolo su un piedistallo, non è di un altro pianeta ... fanpage.it