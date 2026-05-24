Thiago Silva punta alla panchina | ecco l’indizio sul suo futuro
Thiago Silva ha fatto un viaggio in Scozia, suscitando curiosità tra i tifosi e gli osservatori. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa visita, ma l’evento ha generato molte speculazioni sul suo futuro professionale. Nel frattempo, una nuova vittoria in una competizione UEFA potrebbe influenzare le decisioni riguardo alle scelte di mercato e al ruolo che il giocatore potrebbe assumere in squadra.
? Punti chiave Cosa nasconde il misterioso viaggio di Thiago Silva in Scozia?. Come influirà il nuovo titolo UEFA sulle sue scelte di mercato?. Chi vincerà la sfida tra il ritorno al Milan e il Chelsea?. Perché il difensore ha già iniziato a pianificare il ritiro?.? In Breve Percorso per modulo UEFA in corso presso strutture in Scozia. Possibile svinco dal FC Porto previsto per gennaio 2026. Interesse del Milan per il ritorno del giocatore a San Siro. Ipotesi incarico tecnico nel Chelsea dopo il corso scozzese. Thiago Silva ha lanciato un segnale decisivo sul proprio domani attraverso un post sui social media, mentre le voci di mercato lo collegano a un ritorno al Milan o a un nuovo incarico tecnico in Chelsea. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Tra l'altro perso con 7 punti di vantaggio per cagate sue gestionali, in primis Thiago Silva. Perso contro Estigarribbia, De Ceglie, Matri, Borriello. Gli ha pure regalato Pirlo a zero. Più juventino di lui non ce n'è. x.com
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