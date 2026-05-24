The50 Francesco Chiofalo rincontra Drusilla Gucci | C’è rancore Si vede che mi odia

Incontro tra ex nel nuovo reality game firmato Prime Video: The Fifty. Francesco Chiofalo rivede tra i concorrenti del cast, l’ex Drusilla Gucci. All’ingresso della donna nel castello del programma, Chiofalo saluta Drusilla, con la mediazione di Federico Fashion Style che li esorta alla riconciliazione. Tra i due però, ci sono solo frecciatine, scoccate e svelate nelle dichiarazioni in separata sede, dei due concorrenti. “C’è rancore, si vede proprio che mi odia”, afferma Chiofalo, Drusilla scherza sul recente intervento dell’ex avuto agli occhi per cambiarne il colore. Dopo essersi complimentato per la bellezza della ex fidanzata, la Gucci... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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