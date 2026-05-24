The Sleepless: La Maledizione dei Senzasonno e il primo fantasy della dualogia di Jen Williams, In Italia il romanzo é pubblicato da Mondadori e tradotto da Teresa Gallicchio. Trama. Elver è la guardiana solitaria della insidiosa foresta dei mostri. Salvata in extremis dalla Regina dei Serpenti quando era poco più che una bambina, in quello stesso istante si è trasformata in una creatura pericolosissima. Chiunque riceva un suo tocco, infatti, rischia la morte. Ecco perché vive ai margini del mondo umano, un’ombra tra le ombre. Artair, invece, è un giovane monaco che porta sulle spalle la maledizione dei Senzasonno: nel suo corpo, infatti, convivono due anime, la sua e quella di Lucian, uno spirito oscuro pronto a prendere il controllo non appena il ragazzo si addormenta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - THE SLEEPLESS: LA MALEDIZIONE DEI SENZASONNO di Jen Williams

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