‘The Mandalorian e Grogu’ domina il botteghino con 33milioni di dollari Sulla cresta dell’onda anche ‘Obsession’

Da metropolitanmagazine.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo sette anni di assenza, la Disney ha riportato Star Wars sul grande schermo con The Mandalorian e Grogu, che ha dominato il botteghino prima del weekend del Memorial Day. Venerdì, The Mandalorian e Grogu ha incassato 33 milioni di dollari in 4.300 sale cinematografiche nordamericane. Si prevede che il western intergalattico incasserà tra gli 80 e i 100 milioni di dollari durante il periodo natalizio. A seguire il nuovo capitolo Disney c’è l’horror Obsession, che in pochi giorni è già sulla bocca di tutti. Grandi successi e numeri da record, vediamo nel dettaglio. Diretto da Jon Favreau, “The Mandalorian and Grogu” segue le vicende del cacciatore di taglie protagonista e del suo giovane compagno mentre tentano di salvare Rotta the Hutt, il muscoloso figlio di Jabba, dalle grinfie di un signore della guerra e gangster. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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THE MANDALORIAN E GROGU: LA MIA RECENSIONE DEL FILM! (NO SPOILER)

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