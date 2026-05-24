The Core la storia finita malissimo del club per super ricchi | debiti ritardi e le proteste dei soci vip
Il cantiere del club esclusivo di corso Matteotti 14, destinato a diventare uno dei luoghi più elitari della città, è in ritardo di anni. Dopo numerose proroghe e problemi finanziari, i lavori di ristrutturazione sono previsti di concludersi entro la fine dell’anno, con l’apertura programmata per l’inizio del 2027. Nel frattempo, i soci vip hanno protestato per i continui ritardi e le difficoltà economiche del progetto.
Il club più esclusivo della città potrebbe non arrivare mai a Milano. Dopo anni di proroghe, problemi di bilancio e un cantiere infinito, il palazzo di corso Matteotti 14 sarà ristrutturato entro la fine dell’anno e aprirà le porte all’inizio del 2027. Ma non ai soci appartenenti alle famiglie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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