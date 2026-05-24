Il vincitore di The 50 Italia è stato annunciato: si tratta di un concorrente proveniente dal mondo dello spettacolo, che ha superato le sfide del reality iniziato il 22 maggio su Prime Video. La vittoria è stata confermata dopo le ultime eliminazioni. Il premio finale, un montepremi destinato a uno spettatore, sarà consegnato al vincitore scelto. La trasmissione ha attirato molte discussioni tra il pubblico e gli appassionati di reality.

The 50 Italia è tra i programmi più chiacchierati in questo momento in Italia. Il reality show uscito lo scorso 22 maggio su Prime video vede 50 concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo mettersi in gioco in alcune sfide per vincere un montepremi che sarà devoluto ad uno spettatore. Tra i concorrenti del game show spiccano molti ex concorrenti del Grande fratello tra cui Antonella Elia, Paola Caruso, Helena Prestes, Edoardo Tavassi, Shaila Gatta, Eva Grimaldi e Floriana Secondi. A loro si aggiungono influencer, Youtuber e content creators come Gianmarco Zagato. Le prime quattro puntate di The 50 Italia sono appena uscite su Prime video mentre le rimanenti sono in uscita a cadenza settimanale fino al 5 giugno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, chi ha vinto il reality show di Prime Video? C’è il nome del presunto vincitore

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Chi ha vinto il Grande Fratello Vip Finale Shock e Polemiche

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Temi più discussi: Vale la pena guardare The 50, il nuovo reality di Prime Video? Al di là dell'insalata mista di concorrenti la novità c'è; The 50 è come un incidente stradale: fa impressione ma non puoi non guardarlo; The 50, al via oggi su Prime Video il nuovo reality game con 50 celebrità e influencer; The 50 su Prime Video è la Champions League dei reality trashow.

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