Terza categoria Castiglionese con l’Orbetello Scalo In caso di vittoria è già in Seconda

Oggi, nella trentatreesima e penultima giornata di Terza categoria, la capolista Castiglionese di Gabriele Maggio, vincendo la gara casalinga al Valdrighi con l’Orbetello Scalo, conquisterebbe la promozione in Seconda categoria con un turno di anticipo. Infatti il Ribolla, secondo, sarà impegnato a Follonica con il Senzuno e, in caso di successo dei rossoblù castiglonesi, anche vincendo non potrebbe più raggiungerli. In chiave playoff, lo Sticciano, terzo, ospiterà con i favori del pronostico il Porto Ercole. Il Rispescia, quinto, sarà invece impegnato in trasferta con lo Scansano e dovrà vincere per evitare sorprese a causa della "forbice". Minime le speranze di centrare gli spareggi promozione per Batignano e Capalbio, impegnate in casa rispettivamente con il fanalino di coda Montiano e con il Semproniano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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