Terza categoria Castiglionese con l’Orbetello Scalo In caso di vittoria è già in Seconda
Nella trentatreesima giornata di Terza categoria, la capolista Castiglionese affronta in casa l’Orbetello Scalo. Se la squadra vincerà, otterrà la promozione in Seconda categoria con una giornata di anticipo. La partita si gioca al campo Valdrighi e rappresenta un’occasione decisiva per la formazione di Gabriele Maggio. La classifica attuale prevede che una vittoria garantisca già il salto di categoria.
Oggi, nella trentatreesima e penultima giornata di Terza categoria, la capolista Castiglionese di Gabriele Maggio, vincendo la gara casalinga al Valdrighi con l’Orbetello Scalo, conquisterebbe la promozione in Seconda categoria con un turno di anticipo. Infatti il Ribolla, secondo, sarà impegnato a Follonica con il Senzuno e, in caso di successo dei rossoblù castiglonesi, anche vincendo non potrebbe più raggiungerli. In chiave playoff, lo Sticciano, terzo, ospiterà con i favori del pronostico il Porto Ercole. Il Rispescia, quinto, sarà invece impegnato in trasferta con lo Scansano e dovrà vincere per evitare sorprese a causa della "forbice". Minime le speranze di centrare gli spareggi promozione per Batignano e Capalbio, impegnate in casa rispettivamente con il fanalino di coda Montiano e con il Semproniano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Terza categoria: play off. Sofferta vittoria del Meroni, Serre batte Castellina ScaloNel girone senese di Terza categoria, la lotta per i playoff si fa più intensa dopo che la Sangimignanese si è assicurata il primo posto.
I verdetti in seconda e terza categoria. Dogatese, il ripescaggio è ormai cosa fatta. In Terza finale tra Berra e X Martiri U21La Dogatese ha conquistato la promozione in Prima Categoria dopo aver vinto lo spareggio regionale contro il Pavullo con il punteggio di 2-0, grazie...
Temi più discussi: Terza categoria. Sfida fra Roselle e Batignano. Ma ogni match è interessante; Roselle: coinvolgimento di Simone Ceri per il futuro?; Atletico Maremma: Giuliano Dragoni entra nella dirigenza?.
Una partita che vale una stagione. Un Valdrighi che ribollirà di gioia ed entusiasmo per cercare il ritorno in Seconda Categoria. E noi ci saremo come sempre per farvi vivere tutte le emozioni del match Asd Castiglionese ASD Orbetello Scalo Calcio #GSTV # facebook
Terza categoria. Castiglionese con l’Orbetello Scalo. In caso di vittoria è già in SecondaOggi, nella trentatreesima e penultima giornata di Terza categoria, la capolista Castiglionese di Gabriele Maggio, vincendo la gara casalinga al Valdrighi con l’Orbetello Scalo, conquisterebbe la ... sport.quotidiano.net
Castiglionese e Ribolla allungano in vettaLe prime due della classifica di Terza categoria vincono e guadagnano punto sullo Sticciano, fermato sul pari a Follonica ... msn.com