Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver pianificato di uccidere Ivanka Trump, figlia dell'ex presidente. Secondo quanto riferito, il soggetto voleva compiere l’attacco come vendetta per la morte di Qasem Soleimani, ucciso nel 2020 da un drone statunitense. Le autorità hanno fermato l’individuo prima che potesse mettere in atto il piano. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sul coinvolgimento di altre persone.

Uccidere Ivanka Trump per vendicare la morte di Qasem Soleimani, il capo dei pasdaran ucciso nel 2020 da un drone statunitense. La figlia prediletta di Donald Trump sarebbe finita nel mirino di un presunto terrorista addestrato dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. L’uomo, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, preparava un attacco contro l’abitazione della First Daughter in Florida. Aveva con sè la planimetria della casa ed era pronto ad entrare in azione. Il suo piano, riporta il New York Post, è stato però sventato grazie all’arresto avvenuto in Turchia il 15 maggio scorso. Al-Saadi è stato quindi estradato negli Stati Uniti dove è accusato di 18 attacchi o tentativi di attacco in Europa e negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terrorista arrestato: "Voleva uccidere la figlia di Donald"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio

Notizie e thread social correlati

Voleva uccidere Ivanka Trump per vendicare Soleimani: arrestato in TurchiaUn uomo è stato arrestato in Turchia con l’accusa di aver pianificato di uccidere Ivanka Trump per vendicare la morte di Qasem Soleimani, ucciso nel...

La sorella del terrorista anti Trump: «Voleva risolvere i problemi così...»Una donna, sorella di un noto terrorista anti Trump, ha commentato il comportamento del familiare, affermando che voleva risolvere i problemi in quel...

Temi più discussi: Terrorista arrestato: Voleva uccidere la figlia di Donald; Modena, l'auto lanciata sulla folla in via Emilia: Voleva uccidere tutti. Amputate le gambe a una donna; Voleva uccidere la figlia di Trump, Ivanka nel mirino del terrorista; Voleva uccidere Ivanka Trump per vendicare Soleimani: arrestato in Turchia.

Terrorista arrestato: Voleva uccidere la figlia di DonaldEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Voleva uccidere Ivanka Trump per vendicare Soleimani: arrestato in TurchiaUccidere Ivanka Trump per vendicare la morte di Qasem Soleimani , il capo dei pasdaran ucciso nel 2020 da un drone statunitense. La figlia prediletta di Donald ... gazzettadelsud.it