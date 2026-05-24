Terrore in casa | pugni e schiaffi dal marito violento

Da latinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Fondi con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione di violenza domestica, riscontrando segni di percosse e aggressioni fisiche. L’indagato è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle aggressioni o sulle condizioni della vittima.

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Un uomo di 40 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati, è stato arrestato a Fondi dai carabinieri.I militari della locale Tenenza nel pomeriggio di ieri, sabato 23 maggio, si sono recati dall’uomo, di origini indiane, e al momento della notifica dell’ordinanza applicativa della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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