terremoto in italia la terra ha tremato di colpo

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella mattinata di domenica 24 maggio 2026 in provincia di Latina, nel Lazio. La magnitudo e l'epicentro non sono ancora stati comunicati ufficialmente. Non ci sono notizie di danni o feriti al momento. Le autorità stanno monitorando la situazione e raccogliendo dati sulla sequenza sismica. La popolazione è stata invitata a seguire le indicazioni delle forze di sicurezza e a mantenere la calma.

Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di domenica 24 maggio 2026 in provincia di Latina, nel Lazio. Il movimento tellurico, pur di intensità contenuta, è stato avvertito da alcune persone nelle aree vicine, generando le consuete segnalazioni e richieste di verifica. Secondo i dati diffusi dall’ INGV, l’evento sismico è avvenuto alle ore 8.41 ed è stato classificato con magnitudo ML 2. Si tratta di valori compatibili con un sisma lieve, ma in determinate condizioni percepibile soprattutto ai piani alti o in contesti di particolare quiete. L’epicentro è stato localizzato nel territorio del comune di Priverno, con coordinate (lat, lon) 41. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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TERREMOTO NEL SUD ITALIA: TREMA ANCORA LA TERRA DOPO LO SCIAME SISMICO

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