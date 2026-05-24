Terra di Lavoro alle urne | 186mila cittadini chiamati al voto in 18 comuni del casertano

In provincia di Caserta, 186.000 cittadini sono chiamati alle urne in 18 comuni. La campagna elettorale si conclude e si apre il periodo di voto per le amministrative locali. Gli elettori devono scegliere tra diverse liste e candidati, con le urne aperte per un giorno. Le elezioni riguardano amministrazioni comunali e si svolgono in un solo turno. I risultati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore.

Dopo un mese di campagna elettorale entra nel vivo la sfida amministrativa in provincia di Caserta. Sono infatti 186.338 gli elettori chiamati alle urne in 18 comuni di Terra di Lavoro per scegliere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali.Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 24. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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