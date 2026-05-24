Terni l' appello di Michelle per la sua cagnolina scomparsa | Caduta nel fiume stiamo cercando qualunque tipo di aiuto

Una donna ha lanciato un appello per ritrovare la sua cagnolina scomparsa dopo essere caduta nel fiume durante una passeggiata. La donna ha detto che si trovava tra le Capri di Terni, lungo il fiume Nera, dietro le acciaierie, quando la cagnolina è precipitata. Attualmente, si cercano eventuali aiuti per rintracciare l’animale.

Un appello accorato da parte di Michelle per ritrovare la sua cagnolina Maya. La consueta passeggiata tra la natura si è trasformata in una situazione molto spiacevole: "Nel pomeriggio di ieri stavamo facendo una passeggiata alle Capri di Terni, il percorso del nera dietro le acciaierie, con il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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