Terni degrado nel parco e sosta selvaggia | i problemi di via Aleardi arrivano in Comune

Durante la seduta della prima commissione del 21 maggio, è stata discussa una segnalazione riguardante via Aleardi a Terni. La comunicazione evidenzia problemi di degrado nel parco e di sosta selvaggia nella zona, portando la questione all’attenzione dell’amministrazione comunale. La segnalazione è stata presentata da residenti e riguarda principalmente il deterioramento delle aree verdi e l’occupazione non autorizzata degli spazi di sosta.

Una segnalazione giunta al consiglio comunale di Terni riguardante via Aleardi è stata affrontata nella seduta della prima commissione di giovedì 21 maggio. La richiesta è partita dal condominio del civico 6, ma riguarda in generale tutta l’area del parcheggio e del parco circostante, dove sono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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