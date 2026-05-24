Ternana il fallimento cancella anche il settore giovanile | si spegne il sogno rossoverde di centinaia di ragazzi
Il fallimento della Ternana Calcio ha portato alla chiusura del settore giovanile, eliminando il percorso sportivo per centinaia di ragazzi e decine di tecnici. La decisione interrompe un’attività che coinvolgeva numerosi giovani e professionisti, cancellando così un patrimonio sportivo e formativo. La chiusura riguarda sia le squadre giovanili sia gli staff tecnici che lavoravano nel settore. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali future iniziative o ripartenze.
Un patrimonio fatto di centinaia di ragazzi e decine di tecnici che la Ternana Calcio perderà con il fallimento del club. Per tanti giovani ternani vestire la maglia rossoverde ha sempre rappresentato un sogno, spesso la massima aspirazione per chi si avvicina fin da bambino al calcio. Con il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie e thread social correlati
Centinaia di ragazzi in campo per il torneo di calcio a 7 'Titan League'. "Un esempio di partecipazione giovanile"Martedì si è svolto il torneo di calcio a 7 'Titan League', un evento organizzato dal servizio di Educativa di Strada del Comune di Cesena e gestito...
Il responsabile del settore giovanile della Cittadella. Casadio e il sogno realizzato di Samuel Wiafe: "Per noi il suo esordio in B è davvero un vanto»Il responsabile del settore giovanile del Cittadella ha commentato l’esordio in Serie B di Samuel Wiafe, definendolo un traguardo importante per la...
Temi più discussi: Ternana, si avvicina la seconda asta deserta e il definitivo fallimento. Dubbi dell’avvocato Donato Di Campli sulla fusione con l’Orvietana; Bandecchi vuole l’Orvietana. Esplode la rabbia dei tifosi; Fallimento Ternana, probabile un’asta-bis deserta: la nuova società ripartirà dalla D; La Ternana è fallita, una città ‘divisa’ saluta la sua creatura sportiva.
Radio Tele Galileo. . L'autobus di Radio Galileo: Ternana, il futuro tra aste, fallimento e rinascita facebook
Ternana, il terzo fallimento a un passo: una storia che si ripeteLa Ternana è vicinissima al terzo fallimento della sua storia recente. Una ferita profonda per il calcio ternano che, nel giro di poco meno di quarant’anni, rischia di ritrovarsi ancora una volta cost ... ternananews.it
Ternana, nessuna nuova offerta al Tribunale fallimentareNon sono serviti neanche i tempi supplementari, con la seconda asta fallimentare decisa dal Tribunale e lo sforzo di calciatori e dipendenti di rinunciare a parte dei propri crediti e abbassare così i ... rainews.it