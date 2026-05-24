Ternana il fallimento cancella anche il settore giovanile | si spegne il sogno rossoverde di centinaia di ragazzi

Notizia in breve

Il fallimento della Ternana Calcio ha portato alla chiusura del settore giovanile, eliminando il percorso sportivo per centinaia di ragazzi e decine di tecnici. La decisione interrompe un’attività che coinvolgeva numerosi giovani e professionisti, cancellando così un patrimonio sportivo e formativo. La chiusura riguarda sia le squadre giovanili sia gli staff tecnici che lavoravano nel settore. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali future iniziative o ripartenze.