Termoli il Consiglio di Stato condanna il Comune | risarcimento dovuto

Notizia in breve

Il Consiglio di Stato ha condannato il Comune al pagamento di un risarcimento a seguito di un errore gestionale che ha provocato il blocco di un progetto. La decisione si basa su una valutazione legale che attribuisce alla amministrazione comunale responsabilità per le conseguenze di quella gestione. La cifra da pagare non è ancora stata resa nota, ma la sentenza chiarisce che il Comune deve risarcire i danni causati. La vicenda riguarda un intervento che si è fermato a causa di decisioni prese dall’ente locale.