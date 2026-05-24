Termoli il Consiglio di Stato condanna il Comune | risarcimento dovuto
Il Consiglio di Stato ha condannato il Comune al pagamento di un risarcimento a seguito di un errore gestionale che ha provocato il blocco di un progetto. La decisione si basa su una valutazione legale che attribuisce alla amministrazione comunale responsabilità per le conseguenze di quella gestione. La cifra da pagare non è ancora stata resa nota, ma la sentenza chiarisce che il Comune deve risarcire i danni causati. La vicenda riguarda un intervento che si è fermato a causa di decisioni prese dall’ente locale.
? Domande chiave Quanto dovrà pagare il Comune per l'errore gestionale commesso?. Perché la gestione comunale ha causato il blocco del progetto?. Come influirà questo risarcimento sui futuri lavori pubblici di Termoli?. Chi dovrà coprire le spese per l'indennizzo della società?.? In Breve Indennizzo per spese 2015-2023 e risarcimento danni 2023-2025 per De Francesco Costruzioni.. Sentenza definitiva emessa il 26 marzo 2026 dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato.. Risorse comunali deviate dal progetto tunnel porto-litorale e parcheggio multipiano verso il risarcimento.. Principio stabilito sull'estensione indennizzi ex legge 2411990 ai promotori aggiudicatari della gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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