Un uomo ha tentato di investire un agente a Milano, poi è scappato in auto per circa 40 chilometri prima di essere arrestato a Vigevano. Durante l’arresto, ha detto agli agenti: “Dovevate spararmi alle gomme”. L’uomo è stato fermato dopo una fuga che ha coinvolto diverse strade e città, con i poliziotti che lo hanno raggiunto sotto casa sua.

Milano, 24 maggio 2026 – Alla fine, i ghisa lo hanno preso sotto casa. Alla prima richiesta di documenti, Ivano M. ha risposto di essere marocchino e di non comprendere l’italiano. Quando gli interlocutori hanno insistito, è letteralmente esploso: “I criminali sono altri, scappavo perché sono senza patente, non ho fatto nulla di male, ho solo speronato una pattuglia”. E ancora: “Non siete nemmeno stati in grado di starmi dietro, dovevate spararmi alle gomme”, la frase seguita dalla minaccia “Mi ricorderò di voi quando esco, vi vengo ad ammazzare”. Arrestato a Vigevano . Si è chiuso così, qualche minuto delle 23, il folle venerdì del quarantaseienne residente a Vigevano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tenta di investire un ghisa a Milano e scappa: arrestato a Vigevano dopo dopo 40 chilometri in fuga. “Dovevate spararmi alle gomme”

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