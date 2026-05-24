Telese studenti dell’IC protagonisti in Sicilia con Coloriamo il Nostro Futuro

Notizia in breve

Gli studenti dell’IC di Telese sono stati protagonisti in Sicilia con il progetto “Coloriamo il Nostro Futuro”. Dopo aver partecipato a un’esperienza nel Parco delle Madonie, hanno incontrato Maria Falcone. L’iniziativa coinvolgeva i giovani in attività legate alla memoria e alla legalità. La partecipazione si è svolta attraverso incontri e attività educative, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità e dell’impegno civico.