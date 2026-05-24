Telese studenti dell’IC protagonisti in Sicilia con Coloriamo il Nostro Futuro
Gli studenti dell’IC di Telese sono stati protagonisti in Sicilia con il progetto “Coloriamo il Nostro Futuro”. Dopo aver partecipato a un’esperienza nel Parco delle Madonie, hanno incontrato Maria Falcone. L’iniziativa coinvolgeva i giovani in attività legate alla memoria e alla legalità. La partecipazione si è svolta attraverso incontri e attività educative, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità e dell’impegno civico.
Possono i ragazzi di oggi colorare il loro e il nostro futuro? La risposta la riceviamo dal Parco delle Madonie, un’area naturale protetta che comprende quindici comuni della città metropolitana di Palermo, in Sicilia. Quest’anno ha ospitato, per la ventitreesima volta, dal 14 al 17 maggio, le Scuole provenienti da tutta Italia, facenti parte della Rete Nazionale “Coloriamo il nostro Futuro”, con la presenza di più di cento ragazzi accompagnati dai rispettivi referenti, dirigenti e amministratori dei loro territori. Durante il periodo del convegno si sono alternati momenti istituzionali, ricreativi, culturali e conviviali. L’Istituto... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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