Tatuaggio labbra semipermanente | tutto quello che non ti dicono su dolore costo e guarigione

Da novella2000.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tatuaggio labbra semipermanente può durare da uno a tre anni, a seconda della persona e del trattamento. Il costo varia tra circa 200 e 600 euro, mentre il dolore durante la seduta viene descritto come fastidio o leggero pizzicore. La guarigione richiede circa una settimana, durante la quale sono possibili gonfiore, croste o rossori. È consigliato evitare l’esposizione al sole e l’applicazione di prodotti sulla zona nelle prime fasi.

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Tatuaggio labbra semipermanente: tutto quello che devi sapere su costi, durata, dolore e guarigione. Il tatuaggio labbra semipermanente è un trattamento estetico sempre più diffuso che permette di migliorare il colore, la forma e la definizione delle labbra in modo naturale e graduale. Conosciuto anche come lip blush, offre un effetto soft e armonioso che dura nel tempo ma non è definitivo. Prima di sceglierlo, è importante conoscere il costo, quanto dura, se fa male e le diverse fasi di guarigione, così da avere aspettative realistiche e affrontare il trattamento in modo consapevole. Il tatuaggio labbra semipermanente, spesso chiamato anche... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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