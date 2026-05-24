Dopo quasi 18 anni, l’ex compagno di Tatiana Tulissi è stato assolto dall’accusa di omicidio. La famiglia di Tulissi, composta da madre e sorella, ha passato tutto questo tempo a cercare di capire chi abbia causato la morte della donna. La vicenda ha suscitato un lungo dibattito pubblico nella regione, ma il mistero sulla causa della morte rimane irrisolto. La polizia ha condotto un’indagine approfondita senza arrivare a una conclusione definitiva sulla responsabilità.

Insieme alla mamma Meri e alla sorella Marzia, per quasi 18 anni Marco ha combattuto una battaglia estenuante, nel tentativo di conoscere la verità sulla morte di Tatiana Tulissi. «Un angelo che chiede giustizia», come la definisce l’omonimo gruppo social, fondato per ricordarla anche attraverso fiaccolate e veglie. Ieri però il fratello della 37enne, uccisa l’11 novembre 2008 a Manzano (Udine), ha capito di dover mettere un punto fermo alla vicenda giudiziaria che sconcerta il Nordest, per il contraddittorio intreccio di condanne e assoluzioni emesse tra Friuli Venezia Giulia e Veneto a carico di Paolo Calligaris. L’altra sera, infatti, da Roma è arrivato il dispositivo della sentenza con cui la Cassazione ha scagionato definitivamente il compagno dell’epoca, «per non aver commesso il fatto». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Tatiana Tulissi, scagionato dopo 18 anni l?ex compagno Paolo Calligaris ma in Friuli resta il mistero: «Chi l'ha uccisa?»

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