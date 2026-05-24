Tasse a caro autobus Forza Italia | Cittadini spremuti sempre più aumenti e meno servizi

Da ravennatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le tariffe degli autobus sono aumentate, causando un incremento dei costi per i cittadini. La spesa per il trasporto pubblico è diventata più alta, mentre i servizi disponibili sono stati ridotti. Forza Italia Ravenna critica le politiche dell’amministrazione comunale e della Regione Emilia-Romagna, accusandole di mettere sotto pressione economica le famiglie e di limitare le possibilità di spostamento.

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Dura presa di posizione di Forza Italia Ravenna contro le recenti politiche tariffarie e fiscali dell'amministrazione comunale e della Regione Emilia-Romagna. In una nota ufficiale diffusa dalla segreteria comunale del partito, il segretario azzurro Nicola Tritto mette nel mirino quello che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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