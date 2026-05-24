tardelli come munch maradona come leonardo

Alcuni individui associano il calcio all’arte, trovando somiglianze tra le due discipline. Un esempio storico è stato quando un dirigente aziendale paragonò un calciatore a un artista, chiamandolo “Pinturicchio”. Questa prospettiva evidenzia come alcuni vedano aspetti creativi e estetici nel gioco, associando figure sportive a grandi artisti o pittori. La relazione tra sport e arte si manifesta anche in confronti tra calciatori e artisti famosi, sottolineando l’aspetto estetico e creativo del calcio.

C'è chi vede il calcio dappertutto e chi dappertutto vede l’arte. A qualcuno può anche venire in mente di mettere insieme i due concetti, così come fece Gianni Agnelli quando ribattezzò “Pinturicchio” Alessandro Del Piero. Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore ha abbinato invece, attraverso una riflessione talvolta labirintica, alcuni gol anche iconici (scusate l’abuso di parola, ma stiamo parlando di immagini) a opere d’arte fra le più conosciute e discusse della storia, antica e recente. Il suo volume Capolavori. Il gol più geniali e pittoreschi nella storia dei mondiali (SEM, pagg. 224, euro 19) è corredaC’ to dalle belle illustrazioni di Antonio Pronostico, le quali raffigurano i momenti salienti dell’azione sportiva come se potessero essere incorniciati ed esposti in una galleria o in un museo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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