Taranto le scuole adottano storie di vittime per combattere l’omertà

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le scuole di Taranto hanno introdotto storie di vittime di violenza e criminalità per sensibilizzare gli studenti. I familiari di alcune vittime hanno condiviso le proprie esperienze nelle aule, offrendo testimonianze dirette. L'obiettivo è contrastare l’omertà e favorire la consapevolezza tra i giovani. Non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte, né dettagli specifici sulle vittime. Le iniziative si svolgono in diversi istituti della città.

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? Domande chiave Come possono le storie di vittime locali cambiare la coscienza degli studenti?. Chi sono i familiari che hanno portato il testimone nelle aule scolastiche?. Perché il caso del vigilante Tedesco è diventato un modello educativo?. Quali percorsi concreti seguiranno le scuole per combattere l'omertà nel quartiere?.? In Breve Partecipano Alessandro Tedesco, Titti Basile e Simona Carpita al progetto di Libera.. Evento celebrativo in via della Liberazione per l'anniversario della strada di Capaci.. Progetto coinvolge scuole locali con storie di vittime pugliesi e tarantesi.. Tedesco morì il 2 ottobre 1989 opponendosi alle infiltrazioni mafiose all'Ilva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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