Taranto | incendio non lontano dal Moscati In serata

Da noinotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato in serata vicino all’ospedale “Moscati” di Taranto. Le fiamme hanno causato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Non si segnalano feriti o persone coinvolte. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di emergenza. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. La zona è stata messa in sicurezza dopo l’intervento dei soccorritori.

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