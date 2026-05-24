Taranto | incendio non lontano dal Moscati In serata
Un incendio si è sviluppato in serata vicino all’ospedale “Moscati” di Taranto. Le fiamme hanno causato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Non si segnalano feriti o persone coinvolte. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di emergenza. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. La zona è stata messa in sicurezza dopo l’intervento dei soccorritori.
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