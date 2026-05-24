Cinque comuni stanno votando per eleggere i nuovi sindaci, con una sfida tra sei candidati a Manduria. Le urne sono aperte e si attendono i risultati delle elezioni. In alcuni centri, come Laterza e Roccaforzata, si discute sui possibili cambiamenti nei servizi pubblici e nelle amministrazioni comunali. Le operazioni di voto sono in corso e i risultati sono attesi nelle prossime ore.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra i sei candidati a Manduria?. Come cambieranno i servizi essenziali nei comuni di Laterza e Roccaforzata?. Quali nuovi equilibri politici emergeranno dagli scrutini di domani?. Perché il voto a Fragagnano e Montemesola influenzerà il lavoro locale?.? In Breve Manduria vede sei candidati tra cui Arnò, Lariccia, Mariggiò, Rossetti, Ruggieri e Sammarco.. Laterza vede la sfida tra Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia.. Roccaforzata presenta tre contendenti: Vincenzo Manzo, Mario Santo e Michelangelo Serio.. Fragagnano e Montemesola vedono sfidarsi Lucia Traetta con Dattesi e Punzi con Alba.. Domenica 24 maggio 2026, le urne si aprono nel Tarantino per decidere i nuovi sindaci di Manduria, Laterza, Montemesola, Roccaforzata e Fragagnano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tarantino alle urne: sfida per i nuovi sindaci in 5 comuni

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