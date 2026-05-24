TAF 13 all’Allianz Cloud Bologna e Kogasso conquistano le cinture EBU Silver
Durante l’evento The Art of Fighting all’Allianz Cloud di Milano, Bologna e Kogasso hanno vinto le cinture EBU Silver. Bologna ha conquistato il titolo dei pesi medi, mentre Kogasso ha ottenuto quello dei cruiser. La serata comprendeva otto incontri, con i due pugili che sono saliti sul ring per ottenere i riconoscimenti europei. La manifestazione ha visto protagonisti diversi atleti in un’atmosfera di grande spettacolo.
Grande spettacolo all’Allianz Cloud di Milano per la tredicesima edizione di The Art of Fighting. Protagonisti della serata Bologna e Kogasso, che conquistano rispettivamente i titoli EBU Silver dei pesi medi e dei cruiser in una card composta da otto incontri. L’evento, trasmesso in differita su Sportmediaset a partire dalle ore 23, ha visto disputarsi otto match complessivi con diversi pugili italiani protagonisti della card. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
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