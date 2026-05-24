TAF 13 all’Allianz Cloud Bologna e Kogasso conquistano le cinture EBU Silver

Notizia in breve

Durante l’evento The Art of Fighting all’Allianz Cloud di Milano, Bologna e Kogasso hanno vinto le cinture EBU Silver. Bologna ha conquistato il titolo dei pesi medi, mentre Kogasso ha ottenuto quello dei cruiser. La serata comprendeva otto incontri, con i due pugili che sono saliti sul ring per ottenere i riconoscimenti europei. La manifestazione ha visto protagonisti diversi atleti in un’atmosfera di grande spettacolo.