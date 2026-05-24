T-shirt marinière 10 magliette a righe da donna per il 2026

Notizia in breve

Sono state presentate dieci nuove magliette marinière da donna, pensate per il 2026. Le proposte includono il classico modello bianco e blu, oltre a varianti con combinazioni di colori originali. Le magliette si distinguono per il design a righe e sono disponibili in diverse tonalità, offrendo opzioni tradizionali e innovative. La linea si rivolge a chi cerca capi semplici ma con un tocco di originalità, mantenendo lo stile iconico della maglietta a righe.