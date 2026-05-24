T-shirt marinière 10 magliette a righe da donna per il 2026
Sono state presentate dieci nuove magliette marinière da donna, pensate per il 2026. Le proposte includono il classico modello bianco e blu, oltre a varianti con combinazioni di colori originali. Le magliette si distinguono per il design a righe e sono disponibili in diverse tonalità, offrendo opzioni tradizionali e innovative. La linea si rivolge a chi cerca capi semplici ma con un tocco di originalità, mantenendo lo stile iconico della maglietta a righe.
Un solo modello basta da solo a creare infiniti look. La classica versione girocollo si sposa bene sia con un paio di jeans dal sapore casual che con una morbida gonna bon ton: a cambiare è lo styling, essenziale nel primo caso e più ricercato nel secondo. Il punto forte della maglietta a righe, in effetti, è proprio la versatilità: al pari di una T-shirt monocromatica, anche quella bicolore si abbina senza sforzo, guadagnandosi (meritatamente) il titolo di passepartout. Tra le proposte più cool del 2026 spiccano quelle sui toni del rosa: girly al punto giusto, si scelgono in versione oversize per un comfort senza pari. L'abbinamento da replicare al più presto? Quello con jeans bootcut, sneakers e cappellino da baseball, semplice ma super trendy. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
How to Build a Chic Parisian Capsule Wardrobe for Women Over 50
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