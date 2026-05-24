Supporto psicologico | ecco la mappa dei 46 progetti europei per aiutare i giovani

In Europa sono stati avviati 46 progetti finanziati dall’Unione Europea per offrire supporto psicologico ai giovani. Questi progetti mirano a migliorare i servizi di assistenza, anche se la distribuzione e l’offerta variano tra i diversi Paesi. La situazione evidenzia una crescita dei servizi dedicati alla salute mentale, ma con differenze significative a livello regionale. La maggior parte delle iniziative si concentra su programmi di prevenzione e supporto psicologico.

In Europa si assiste a una progressiva espansione dei servizi per la salute mentale dei giovani, caratterizzata tuttavia da una marcata disomogeneità. Il rapporto Insights into youth mental health and well-being: existing practices and new trends analizza 46 servizi specifici rivolti a adolescenti e giovani, escludendo dal raggio d’azione gli ospedali nazionali e le strutture universitarie di psicoterapia. L’analisi rivela un panorama frammentato in cui variano i soggetti promotori, le fasce anagrafiche di riferimento, i canali di accesso e l’integrazione con il sistema scolastico, sanitario e sociale. La distribuzione dei soggetti erogatori evidenzia la centralità del privato sociale: ben 26 iniziative fanno capo a organizzazioni non governative (ONG), 16 a governi nazionali e 4 ad amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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