Supplenze brevi docenti secondaria obbligo di usare l’organico interno | ANP chiede deroghe anche per esigenze organizzative

La legge di bilancio 2026 ha modificato le norme sulle supplenze brevi nella scuola secondaria, stabilendo l’obbligo di utilizzare l’organico interno per queste supplenze. L’Associazione Nazionale dei Presidi ha richiesto deroghe, anche per esigenze organizzative, considerando che questa disposizione potrebbe limitare la flessibilità nella gestione delle supplenze. La nuova normativa riguarda specificamente l’articolo 1, comma 85, della legge precedente.

La legge di bilancio per il 2026 è intervenuta sulla gestione delle supplenze brevi nella scuola secondaria di primo e secondo grado, modificando l’articolo 1, comma 85, della legge n. 107 del 2015. Il cambiamento riguarda le assenze fino a dieci giorni su posto comune. Nella disciplina precedente, il dirigente scolastico poteva utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia per coprire le assenze brevi. Con la nuova formulazione, questa possibilità diventa un obbligo. Il ricorso a supplenti esterni resta ammesso soltanto in presenza di “motivate esigenze di natura didattica”. L’ANP segnala una criticità legata alla formulazione della norma. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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