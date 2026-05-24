Supplenze Basilicata | attenzione agli errori nelle domande GAE e GPS

Notizia in breve

In Basilicata, le supplenze sono soggette a verifiche su eventuali errori nelle domande GAE e GPS. Sono state evidenziate questioni relative alle preferenze e alle eventuali conseguenze di un errore, come il blocco delle assegnazioni. Inoltre, sono state chiarite le sanzioni previste per chi rifiuta una sede assegnata, che possono comportare esclusioni o altre penalizzazioni. Le procedure di controllo e le regole sono state aggiornate per garantire la corretta gestione delle supplenze.