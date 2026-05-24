Supplenze Basilicata | attenzione agli errori nelle domande GAE e GPS
In Basilicata, le supplenze sono soggette a verifiche su eventuali errori nelle domande GAE e GPS. Sono state evidenziate questioni relative alle preferenze e alle eventuali conseguenze di un errore, come il blocco delle assegnazioni. Inoltre, sono state chiarite le sanzioni previste per chi rifiuta una sede assegnata, che possono comportare esclusioni o altre penalizzazioni. Le procedure di controllo e le regole sono state aggiornate per garantire la corretta gestione delle supplenze.
? Domande chiave Come evitare che un errore nelle preferenze blocchi il lavoro?. Quali sono le sanzioni per chi rifiuta una sede assegnata?. Perché la scelta delle 150 preferenze incide sul futuro lavorativo?. Chi può fornire assistenza tecnica per la compilazione su POLIS?.? In Breve Domande GAE e GPS tramite piattaforma POLIS dal 16 al 29 luglio.. Scelta obbligatoria di 150 preferenze tra scuole, comuni, distretti e province.. Rinuncia all'incarico comporta sanzioni per l'anno scolastico 202627 e 202728.. Incarichi annuali con scadenza 31 agosto e durata fino al 30 giugno.. Dal 16 luglio alle ore 14 fino al 29 luglio alle ore 14, i docenti precari della Basilicata dovranno presentare le domande per le supplenze del prossimo anno scolastico tramite la piattaforma Istanze on Line – POLIS. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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