superbonus irregolare una pratica su tre

Un rapporto evidenzia che circa un terzo delle pratiche relative al Superbonus presenta irregolarità. Dal 2020, anno di introduzione della misura, si sono susseguite numerose pratiche di richiesta, con molte risultate non conformi alle normative vigenti. Le autorità hanno avviato controlli e verifiche su un'ampia parte delle pratiche presentate, riscontrando anomalie e irregolarità in circa un terzo dei casi analizzati. La questione riguarda principalmente questioni di documentazione e conformità alle regole previste.

È difficile immaginare cosa potremmo mai leggere tra qualche anno nei libri di storia e di economia sulla mirabolante avventura del Superbonus uscito fuori dal cilindro di Giuseppe Conte nel 2020. Gli ultimi numeri ufficiali dell’Enea, aggiornati al 30 aprile 2026, parlano di 131,97 miliardi di oneri a carico dello Stato per la ristrutturazione gratuita, anzi a premio, di 505mila unità immobiliari. Cifra aumentata rispetto ai 129,49 miliardi conteggiati a fine 2025, il che significa, dettaglio non trascurabile, che malgrado la fine delle agevolazioni fissata per lo scorso 31 dicembre, le fatture continuano ad arrivare. Il problema è capire quanti di questi soldi siano stati piazzati sul nostro debito pubblico, quindi sul groppone dei contribuenti presenti e futuri, in maniera regolare e quanti attraverso trucchi e furberie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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