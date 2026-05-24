Superbonus Bignami le suona a Giuseppe Conte | crisi isterica nel M5s
Il Superbonus, promosso dall’ex premier Giuseppe Conte, ha causato problemi finanziari allo Stato italiano. La reazione del Movimento 5 Stelle è stata caratterizzata da una crisi interna e da reazioni negative. La questione riguarda l’impatto economico del provvedimento e le tensioni all’interno del partito, che ha mostrato difficoltà nel gestire la situazione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle dichiarazioni o sui comportamenti specifici dei membri del Movimento.
Quanto fa male ai conti pubblici italiano lo sciagurato Superbonus voluto da Giuseppe Conte. E quanto fa male al Movimento 5 Stelle ricordare questo semplice fatto: i pentastellati reagiscono sempre in pessimo modo. "L'Agenzie delle Entrate ha certificato che il 33% delle pratiche presentate per accedere al Superbonus presenta irregolarità: una pratica su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura, che ancora oggi Giuseppe Conte e il M5s in maniera imbarazzante cercano di difendere", sottolinea Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Verso le elezioni, doppio impegno di Giuseppe Conte nel Ravennate: il presidente M5S presenta "Nova"
Famiglia nel bosco, Meloni dura con le toghe? La sinistra va in crisi istericaGiorgia Meloni ha espresso commenti molto secchi riguardo alla decisione dei giudici di allontanare una famiglia dal bosco.
Temi più discussi: Superbonus, l'Agenzia delle Entrate: Grado di infedeltà salito al 33 per cento | Libero Quotidiano.it; Sara Kelany smaschera Conte e M5s: Ecco l'unica foto da ricordare oggi | Libero Quotidiano.it; Giuseppe Conte, fango su Meloni nel giorno di Falcone: Li spazzeremo via, la furia di FdI | Libero Quotidiano.it; Il Fisco entra nei conti correnti: raffica di prelievi, cosa sta per accadere | Libero Quotidiano.it.
Bignami: Dal Superbonus 20 miliardi di truffe certificate e il M5s lo difendeIl capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami denuncia che il 33% delle pratiche presentate per accedere al Superbonus presenta irregolarità ... dire.it
Prigionieri del Superbonus: il superbuco di Giuseppe Conte genera altri 100 miliardi di debitoNonostante lo stop del governo Meloni nel 2023, la natura della norma ha continuato a produrre crediti. Nel solo 2025 ammontano a 12,5 miliardi. panorama.it