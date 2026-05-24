Superbonus Bignami le suona a Giuseppe Conte | crisi isterica nel M5s

Notizia in breve

Il Superbonus, promosso dall’ex premier Giuseppe Conte, ha causato problemi finanziari allo Stato italiano. La reazione del Movimento 5 Stelle è stata caratterizzata da una crisi interna e da reazioni negative. La questione riguarda l’impatto economico del provvedimento e le tensioni all’interno del partito, che ha mostrato difficoltà nel gestire la situazione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle dichiarazioni o sui comportamenti specifici dei membri del Movimento.