Durante il summit tra il presidente cinese e quello russo, si è discusso della crescente influenza della Cina nel mercato tecnologico globale. La Russia cerca di trovare strategie per non dipendere esclusivamente dalla Cina, anche in settori come le forniture energetiche e le tecnologie avanzate. Il progetto Power of Siberia 2, destinato a rafforzare le esportazioni di gas russo in Asia, rimane sospeso senza una data di ripresa. La cooperazione tra i due paesi si concentra anche su questioni energetiche e infrastrutturali.

? Domande chiave Come può la Russia evitare di diventare un satellite economico cinese?. Perché il progetto Power of Siberia 2 è rimasto bloccato?. Cosa sta scambiando Mosca con Pechino per coprire i vuoti occidentali?. Quanto potere ha davvero la Cina sulle risorse energetiche russe?.? In Breve Commercio bilaterale raggiunto quota 240 miliardi di dollari nel 2023.. Analista Sergei Radchenko evidenzia lo scambio tra tecnologia cinese e materie prime russe.. Stallo negoziale sul gasdotto Power of Siberia 2 da 50 miliardi di metri cubi.. Fiera commerciale di Harbin mostra sostituzione prodotti occidentali con tecnologia dual-use cinese.. A Pechino, il vertice tra Xi Jinping e Vladimir Putin mette in luce la crescente dipendenza strategica di Mosca verso la Cina, in un momento di evidente fragilità per il Cremlino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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