Summer Camp Arcadia | la fine di un viaggio durato più di 20 anni

Da pisatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo oltre 20 anni, i campi estivi Arcadia chiudono le loro attività. Destinati a bambini tra i 3 e i 14 anni, i campi erano stati creati per offrire percorsi ludico-ricreativi ed educativi. L’obiettivo principale era favorire la partecipazione, garantendo a tutti, indipendentemente dalle capacità, un’esperienza condivisa. La decisione di fermare le attività segna la fine di un progetto che ha coinvolto numerosi minori nel corso degli anni.

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I campi solari Arcadia, pensati per bambini nella fascia di età dai 3 ai 14 anni, sono nati con l’obiettivo di coinvolgere i più piccini in percorsi ludico- ricreativi ed educativi finalizzati a favorire la partecipazione come prima finalità per poter dare a tutti, più o meno dotati, le stesse. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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