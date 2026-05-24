Sulzberger | i media USA cedono al potere per proteggere i profitti

Notizia in breve

Alcune testate giornalistiche americane hanno modificato gli editoriali per evitare critiche alla Casa Bianca, secondo quanto riferito. Sono stati segnalati casi di cambiamenti nei contenuti pubblicati, con l’obiettivo di non compromettere le relazioni con il governo e tutelare i ricavi pubblicitari. Le testate avrebbero adattato le notizie o evitato argomenti scomodi, preferendo mantenere un’immagine favorevole alla Casa Bianca. Le modifiche sono state riscontrate in più organi di stampa, senza nomi specifici.