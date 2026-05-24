I tre modelli di zoccoli più popolari tornano in auge come alleati di stile per questa estate. L’uso di questa calzatura, che un tempo si associava a ricordi d’infanzia o a funzioni pratiche, sta tornando alla ribalta nelle tendenze attuali. La riscoperta di questa scarpa di legno si manifesta nelle nuove interpretazioni, che combinano funzionalità e design contemporaneo. La loro presenza si fa notare tra le proposte di moda stagionali, segnando un ritorno di un classico rivisitato.

C’era una volta la scarpa di legno, confinata ai più teneri ricordi d’infanzia o al massimo relegata a calzatura utilitaria per i momenti di totale disimpegno. Ebbene, oggi questa idea va decisamente aggiornata: gli zoccoli, meglio noti al mondo del fashion come clogs, hanno ufficialmente completato la loro scalata sociale passando dalle passerelle dell’Alta Moda ad ogni guardaroba estivo che si rispetti. Non si tratta di una semplice tendenza passeggera, ma di una vera e propria dichiarazione d’indipendenza stilistica che unisce il fascino rétro a una praticità senza precedenti: dimentichiamo la rigidità del passato, perché la contemporanea... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sulla recente resurrezione degli zoccoli, che saranno i nostri primi alleati di stile questa estate: i 3 modelli a cui dare una chance

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