sul sisma a norcia

Un nuovo studio scientifico sul terremoto a Norcia è stato condotto da un team di ricercatori. La ricerca analizza le caratteristiche del sisma e le sue conseguenze sulla zona. I dati raccolti includono misurazioni delle scosse e analisi delle strutture colpite. Il lavoro si concentra sulle modalità di propagazione delle onde sismiche e sugli effetti sul territorio. La ricerca mira a migliorare la comprensione degli eventi sismici in aree simili. I risultati saranno condivisi con la comunità scientifica e le autorità competenti.

NORCIA Ricerca scientifica sul terremoto a Norcia. Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), dell’University of California Berkeley e della United States Geological Survey, ha sviluppato un metodo per il monitoraggio della migrazione di fluidi nella crosta terrestre mostrando che questi processi sono strettamente correlati con la sismicità, soprattutto durante le sequenze più intense. La ricerca, intitolata "Temporal and spatial changes in Seismic Attenuation Associated with Inferred Fluid Migration in the 2016 Central Apennines Earthquake Sequence",... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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